France : Angélique Kidjo honorée par l’université de Louvain

Artiste interplanétaire, Angélique Kidjo vient d’être honorée par l’université de Louvain en France. La Béninoise recevra, mardi 4 février 2020, la distinction de Docteur honoris causa pour son engagement dans la lutte pour les droits des femmes.

Ambassadrice de l’Unicef et militante engagée de la lutte pour les droits des enfants et des femmes, Angélique Kidjo vient encore une fois d’être récompensée pour ses multiples œuvres à travers toute l’Afrique. La diva béninoise sera distinguée Docteur honoris causa à l’université de Louvain mardi 4 février 2020. Cette distinction lui sera remise pour ses actions de femme engagée. Selon l’université de Louvain, le but de cette distinction est de promouvoir les valeurs qui lui sont chères, à savoir l’amour du prochain et l’engagement pour les causes des plus vulnérables. L’école catholique tient également à encourager les jeunes à devenir citoyens et citoyennes du futur, a repousser les frontières du savoir et à promouvoir l’accès à l’éducation pour tous.

Au cours de cette cérémonie, le professeur de littérature de Calabre et spécialiste de la pensée, l’italien Nuccio Ordine, et le professeur français, François Taddei, ingénieur généticien et chercheur interdisciplinaire, seront également honorés pour leurs mérites.