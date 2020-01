Football: voici l’équipe type de l’UEFA pour l’année 2019 avec une grosse surprise

L’Union des associations européennes de football (UEFA) a dévoilé mercredi 15 janvier 2020 le onze type de l’année 2019. Ceci a été possible grâce après plus de 2 millions de votes exprimés en six semaines.

Sur 50 joueurs nominés au départ, les supporters de football ont finalement réussi à choisir leur équipe type de l’année, en prenant en compte les compétitions nationales, mais surtout la Ligue des Champions. Dans cette équipe, on note plusieurs éléments de Liverpool (vainqueur de la Ligue des champions 2019) avec 05 joueurs, le FC Barcelone et la Juventus ont chacune 02 joueurs. Manchester City et Bayern Munich sont aussi bien présents dans ce onze. La grosse surprise cette année est l’absence d’un club français dans le lot.

Le onze type :

Alisson Becker (Brésil/Liverpool)

Trent Alexander-Arnold (Angleterre/Liverpool), Matthijs de Ligt (Pays-Bas/Ajax Amsterdam et Juventus), Virgil van Dijk (Pays-Bas/Liverpool), Andy Robertson (Ecosse/Liverpool)

Frenkie de Jong (Pays-Bas/Ajax Amsterdam et FC Barcelone), Kevin de Bruyne (Belgique/Manchester City)

Lionel Messi (Argentine/FC Barcelone), Cristiano Ronaldo (Portugal/Juventus), Robert Lewandowski (Pologne/Bayern Munich), Sadio Mané (Sénégal/Liverpool)