Football: voici le nouvel équipementier de Liverpool dès la saison 2020-2021

La collaboration entre les Reds de Liverpool et leur actuel équipementier New Balance va terminer à la fin de cette saison 2019-2020. Les dirigeants du club ont décidé de confier leur équipement à Nike. C’est l’annonce faite par le club ce mardi 07 janvier 2020.

C’est officiel, Nike se chargera désormais d’habiller les équipes masculine, féminine et de l’Académie, ainsi que le personnel d’entraîneurs et la Liverpool FC Foundation. Le partenariat pluriannuel, prend effet le 1er juin 2020. « Notre Kit emblématique est un élément clé de notre histoire et de notre identité. Nous souhaitons la bienvenue à Nike dans la famille Liverpool FC en tant que nouvel équipementier et nous nous attendons à ce qu’il soit un partenaire incroyable pour le club, à la fois en Angleterre, mais aussi dans le monde, alors que nous continuons à élargir notre base de fans », a expliqué Billy Hogan, directeur général et directeur commercial de Liverpool. Il en a aussi profité pour remercier New Balance qui est le fournisseur officiel de Kits du club depuis 2015 et qui continue jusqu’à la fin de la saison 2019-20.