Football-FIFA 20: voici l’équipe de l’année avec de grandes absences (photo)

L’équipe TOTY (Team Of The Year) des joueurs FIFA a été dévoilée par EA Sports. Sur cette liste pleine de surprises, on note l’absence de certains grands joueurs qui se sont illustrés durant la saison 2019 dans leur club respectif.

On connaît désormais les 11 joueurs sélectionnés parmi les 55 nominés pour la TOTY (Team Of The Year). Ces joueurs ont été choisis à l’issue d’un vote effectué par la communauté EA Sports FIFA. Dans cette liste, on notera l’absence de plusieurs joueurs ayant marqué l’année 2019 à l’image de Cristiano Ronaldo ou encore Robert Lewandowski… Mais la présence des joueurs méritants est aussi à remarquer avec 5 provenant de liverpool .

En ce qui concerne les cartes des joueurs, elles seront dévoilées au compte-goutte par EA Sports tout au long de la semaine. Mais celles des trois attaquants (Sadio Mané, Lionel Messi et Kylian Mbappé) seront disponibles dès 19h dans les packs FUT de FIFA 19 avec les notes.

Team Of The Year