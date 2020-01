« Fils de bordel, de casino de boîtes de nuit», la cinglante réponse irakienne à Donald Trump

Dans ce que l’on peut appeler la tension de la décennie, avec le risque de conflit armé entre l’Iran et les Etat Unis, le chef religieux chiite irakien influent Muqtada al-Sadr, mardi, s’est adressé au président américain dans une série de tweets.

Alors que Donald Trump menace de sanctions, l’Irak après le vote du parlement du pays pour expulser les troupes américaines du territoire irakien, le très influent chef religieux irakien Muqtada al-Sadr, n’a pas retenu ses mots pour s’adresser au président américain.

« O fils de bordel, de casino et de boîtes de nuit, ta voix et tes tweets sont plus stridents que le son de l’âne », indique Al Sadr s’adressant à Trump.

« Vous menacez une nation de mourir de faim? Pensez-vous que l’argent du Hedjaz (États du golfe Persique), des traîtres et de l’arsenal vous aidera? Si vous succombez, nous sommes des étudiants de la paix et si vous vous battez, nous sommes des étudiants de la guerre. Votre maison est moins stable que la toile d’araignée et votre arme est plus faible que les piqûres de moustiques. Votre voix et vos tweets sont plus stridents que le son de l’âne » martèle le chef religieux, cité par mehrnews.com.

Muqtada al-Sadr, semble très en colère et dans ses twitte, continue la saignée en indiquant: « souvenez-vous qu’une mouche a tué un tyran et que des oiseaux ont détruit Abraha. Avez-vous oublié le Vietnam? Ou êtes-vous inquiet pour un nouveau marais? Jurez-vous, vous trouverez des soldats et une guerre sans précédent, dont le début est à Bassora et la fin est à Duhok. Aujourd’hui, vos objectifs sont révélés. »

« O Trump si vous manquez de respect au pays sacré, je serai votre rival »

Il a en outre noté: « La personne qui prétendait être fan de liberté, cherche maintenant à combattre les gens. La personne qui cherchait l’attention des gens hier, est maintenant vaincue et partira humiliée. O Trump si vous manquez de respect au pays sacré, je serai votre rival. Mais si vous voulez mon avis, ne soyez pas comme vos précédents, sinon vous regretterez. Nous voulons la paix si vous voulez la paix et nous voulons la guerre si vous voulez la guerre, vous nous avez testés. »

Le général Qasem Soleimani, commandant des forces Quds des CGRI, et les unités de mobilisation populaire (PMU) irakiennes en second, Abu Mahdi al-Muhandis, ainsi que huit autres personnes, ont été assassinés à l’aéroport international de Bagdad en Iraq le vendredi suite à la frappe aérienne américaine sur ordre direct du président américain Donald Trump.