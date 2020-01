FC Barcelone : écarté, Mauricio Pochettino réagit à la nomination de Quique Setién

Send an email

La nomination de Quique Setién à la tête du Barça continue de susciter de vives réactions dans le rang des acteurs du cuir rond. Après Messi, Suarez et Xavi, c’est Mauricio Pochettino qui s’est aussi exprimé sur l’arrivée du technicien espagnol sur le banc Blaugrana.

Sans club depuis son départ de Tottenham, Mauricio Pochettino suit de très près l’actualité du football notamment espagnol. Récemment annoncé pour succéder à Ernesto Valverde sur le banc du Barça, le technicien argentin sera finalement écarté au profit de l’espagnol Quique Setién qui a été choisi pour son style de jeu semblable à celui des Blaugranas.

Interrogé sur l’arrivée du technicien de 61 ans, l’ancien de Tottenham pense que c’est un immense challenge pour lui. « Barcelone, bien sûr, est l’une des meilleures équipes du monde. Avec leur nouveau manager, tout le monde attend qu’il poursuive avec la même philosophie. Valverde a fait un travail fantastique en Liga et avec le Barça. C’est un immense challenge pour Quique Setién. Il a montré un amour incroyable pour Johan Cruyff et le style de jeu du Barça. Je pense que c’est une bonne opportunité pour lui de vivre son rêve et c’est très excitant de suivre ce qu’il va se passer », a-t-il confié sur les ondes de la Liga TV.