Fashion Week Paris 2020 : Carla Bruni fait sensation dans un trench sexy (photo)

La Fashion Week de paris s’est tenue, ce mercredi 22 janvier 2020, au Théâtre du Châtelet. Cet évènement a connu la présence de beaucoup de célébrité. Et pour s’y rendre, l’ex-première dame française, Carla Bruni, a misé sur un trench sexy.

Carla Bruni a fait sensation au cours de la Fashion Week Parisienne, ce mercredi 22 janvier 2020. En effet, elle a paradé sur le photocall dans un trench sexy signé « Gaultier », ainsi qu’une paire de bas un peu plus sensuelle. La chanteuse et top model a fait une apparition divine dans les couleurs de l’élégance et du chic à la française, en compagnie de sa consœur, Eva Herzigova.

Par ailleurs, il faut noter que de nombreuses autres célébrités s’étaient aussi retrouvées sur le front row du show, ainsi que sur le podium. Parmi ces dernières se trouvent Mylène Farmer, Béatrice Dalle, Paris Jackson, Estelle Lefébure, ou Irina Shayk .