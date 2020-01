FA Cup : Manchester City écrase Fulham (vidéo)

Manchester City n’a pas fait de détail face à Fulham ce dimanche en 4è tour de la FA Cup. Opposé aux Cottagers en panne d’inspiration, les Syblues n’ont pas vraiment forcer leur talent pour arracher leur qualification pour le prochain tour. Gundogan (8è), Bernardo Silva (19è) et Gabriel Jesus (72è, 75è) ont été les bourreaux de cette équipe de Fulham qui n’a tiré qu’une seule fois au but durant la rencontre.

