FA Cup : Liverpool accroché à Shrewsbury

Victorieux de Wolverhampton jeudi (2-1) en championnat, Liverpool n’a pas réussi à enchaîner cet après midi. Opposés à Shrewsbury en 4è tour de FA Cup, les Reds ont été contraints au partage des points. Dominants avec un large avantage au score (0-2), les locaux ont sombré dans la dernière demi-heure de jeu. Jason Cummings (65è, 75è) a parfaitement répondu à Curtis Jones (15è) et Donald Love (46è csc). Les deux équipes se retrouveront donc à Anfield dans quelques jours pour un replay.

Level at full-time. Up next, replay at Anfield.#LFC | #EmiratesFACup https://t.co/m3cF7YEA7w

— Liverpool FC (@LFC) January 26, 2020