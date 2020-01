Espagne: une fillette, sur la corniche d’un immeuble, se promène au-dessus du vide (Vidéo)

L’incident s’est passé à Tenerife, une île de l’archipel espagnol des Canaries. La scène de 18 secondes a été filmée samedi 4 janvier à Adeje, petite commune de Tenerife, par des touristes francophones dans un immeuble voisin. Elle montre une fillette marcher sur la corniche d’un immeuble au cinquième étage et la véracité des images a été confirmée par des sources municipales au journal El Dia.

Sur ces images qui font froid dans le dos, une petite fille, âgée d’environ 4 ans, sort d’une fenêtre du 4e étage. D’un pas très rapide, elle marche, sur la corniche, sans aucun appui ni barrière, au-dessus du vide. Elle semble ne pas être effrayée. Arrivée au coin du bâtiment, elle a voulu grimper sur le balcon. Pourtant, elle n’a pas pu le faire et elle a pris la décision de retourner vers la fenêtre, d’où elle est apparue. En marchant très vite comme auparavant, elle a trébuché, à quelques centimètres de l’ouverture, mais elle a pu retenir son équilibre sinon, une chute aurait été fatale. En effet, elle s’est retrouvée à une certaine hauteur et aucune personne n’aurait pu l’attraper en bas.

This is absolutely terrifying to watch. Apparently recorded in Tenerife… I always try to book ground floor rooms when on hols with the kids.. you can see why pic.twitter.com/Vxlps0aoYJ

