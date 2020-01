Escalade Iran-USA: l’Union européenne invite le chef de la diplomatie iranienne à Bruxelles

Send an email

Le ministre iranien des affaires étrangères est attendu à Bruxelles très prochainement sur invitation du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. Cette rencontre de haut niveau portera sur l’accord de Viennes sur le nucléaire iranien.

Mohammad Djavad Zarif est attendu dans la capitale européenne dans les prochains jours . D’après l’annonce du patron de la diplomatie européenne, un communiqué de l’institution est venue confirmer la nouvelle sans préciser de date. Le haut représentant de l’Union européenne à la politique étrangère, Josep Borrell a « confirmé qu’il était résolu à continuer à jouer pleinement son rôle de coordonnateur et à maintenir l’unité des participants restants pour appuyer l’accord et sa pleine application par toutes les parties». L’accord de Viennes en Autriche signé en 2015 avec les pays membre du conseil de sécurité et l’Allemagne s’est « envolé » en éclat après le retrait unilatéral des Etats-Unis sous Donald Trump en 2018. A la suite de celui-ci, l’administration Trump a infligé de lourdes sanctions économiques mettant à terre l’économie iranienne.

Si les deux pays entretiennent des relations tumultueuses depuis l’année dernière, c’est l’assassinat du patron des gardiens de la révolution iranienne Qassem Soleimani qui est la goûte d’eau qui a fait déborder le vase. Washington et Téhéran sont « en guerre » et l’Iran appelle à se venger « au bon moment et au meilleur moment« . Reste à savoir si l’Europe pourra apaiser les tensions au Moyen-Orient.