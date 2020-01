Escalade Iran-USA: le Pape François appelle au « dialogue et à l’autocontrôle »

Le Pape François est préoccupé par les vives tensions au Moyen-Orient après la mort du général Qassem Soleimani. Ce dimanche, le souverain pontife a invité les deux parties à maintenir le dialogue.

Sans nommément doigter les Etats-Unis et la république islamique d’Iran, le Pape François s’est prononcé sur l’escalade militaire entre Washington et Téhéran. « La guerre ne porte que la mort et la destruction. J’invite toutes les parties à maintenir allumée la flamme du dialogue et de l’autocontrôle et à prévenir les hostilités« , a déclaré l’Évêque de Rome ce dimanche devant des milliers de fidèles sur l’esplanade du Vatican. Le numéro 1 mondial de l’église catholique vient ainsi de joindre sa voix à celle de plusieurs autres autorités appelant à privilégier le dialogue pour une sortie de crise.

Cet appel fait suite à l’assassinat du chef de la force Al-Qods des gardiens de la révolution iranienne tué à Bagdad le 03 janvier dernier. Téhéran appelle sans cesse à venger son haut commandant militaire. La cérémonie officielle des obsèques du général ont débuté samedi et se poursuit jusqu’au mardi, le jour de l’enterrement du militaire. L’Ayatollah iranien a donc décrété trois jours de deuil national.