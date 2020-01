Escalade au Moyen-Orient: la France déconseille à ses ressortissants de se rendre en Iran

La France a déconseillé l’Iran à ses ressortissants en raison de l’escalade militaire entre les Etats-Unis et la république islamique d’Iran. L’annonce a été faite par le Quai d’Orsay sur son site internet.

La diplomatie française déconseille temporairement la destination « Iran » à tous ses concitoyens qui aimeraient s’y rendre. En effet, le Quai d’Orsay a placé l’Iran en zone rouge, synonyme de territoire « formellement déconseillé » aux voyageurs. Pour ceux qui y sont, le ministère les invite à plus de vigilance. « Les ressortissants français qui ne seraient pas en mesure de quitter le pays temporairement sont invités à faire preuve de la plus grande vigilance et à prendre les précautions indispensables pour assurer leur sécurité. Il leur est notamment fortement conseillé de limiter leurs déplacements à l’intérieur du pays, d’éviter les rassemblements et de se faire connaître auprès de l’Ambassade et du Consulat de France à Téhéran« , a écrit la diplomatie française.

Paris contre son retrait de Bagdad

Membre de la coalition internationale anti-Daech menée par les Etats-Unis, la France a cependant indiqué qu’elle n’a pas l’intention de rapatrier ses soldats de l’Iran. La ministre française des Armées, Florence Parly a annoncé sur Twitter que son pays avait renforcé le niveau de protection de ses 160 militaires déployés en Irak, et ce dès vendredi dernier, jour où à été tué le général iranien Qassem Soleimani par des frappes américaines.