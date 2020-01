En pleine crise conjugale, Kim Kardashian et Kanye West consultent un sexologue

En couple depuis 2012 et officiellement mariés en 2014, le couple Kim Kardashian et Kanye West traverse une crise conjugale.

Malgré leur renouvellement de voeux en 2019, Kim Kardashian et Kanye West semblent avoir du mal à sécuriser leur couple. Ils ont alors demandé de l’aide à un sexologue. Selon Closer, les deux stars internationales aux plannings ultra-chargés pourraient avoir des difficultés à se retrouver en tête-à-tête. Actuellement, le ménage semble mener des vies pratiquement séparées et risque une rupture définitive voire le divorce.

A en croire Closer, un proche confiait qu’ils « ont essayé une thérapie de couple, il y a quelques années, et cela a essentiellement sauvé leur mariage. Ils espèrent que l’étincelle peut revenir une seconde fois. » La même source indique que, pour surmonter cette épreuve, Kim Kardashian et Kanye West « ont des séances de thérapie au moins une fois par semaine où chacun s’exprime sur ses frustrations à un expert qui donne des conseils sur la façon de s’ouvrir et de mieux communiquer. » « Le thérapeute leur donne des suggestions pour remettre du piment dans leur vie sexuelle », précise le média.

Kim Kardashian stressée…

La star Kim serait tourmentée, indique un proche du couple, par le comportement difficile voire imprévisible de Kanye West, notamment à cause de sa bipolarité. Il s’agit notamment de « ses sautes d’humeurs et ses épisodes maniaques ». On se rappelle que Kim a attaqué un chirurgien en justice pour la sécurité de son mari. Elle pourrait sans aucun doute engager une équipe de thérapeutes afin qu’ils soient disponibles 24h/24 et 7j/7 pour leur couple.« Kanye sera surveillé même s’il n’est pas au courant. Il dit qu’il va bien et qu’il n’a pas besoin d’aide mais Kim est nerveuse alors elle s’assure qu’il soit sur surveillance », a confirmé la même source. Seulement, depuis l’annonce de leur crise conjugale, le couple West n’a ni confirmé ni démenti l’information.