En pleine cérémonie, Vladimir Poutine remet la casquette sur la tête d’un garde palestinien (Vidéo)

Le président russe, Vladimir Poutine, en visite à Bethléem a eu une attention particulière à l’égard d’un soldat palestinien. Le plus gentleman des présidents a replacé la casquette tombée du garde d’honneur palestinien.

Le président russe Vladimir Poutine ne manque pas d’occasion pour parler de lui. En visite à Bethléem pour rencontrer le chef de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, ce 24 janvier, Poutine a eu une attention particulière à l’égard d’un soldat palestinien. Se rendant à la cérémonie de réception en son honneur, il a remarqué à son passage qu’un garde avait perdu sa casquette, tombée au sol. Tout naturellement, le chef d’Etat s’est baissé pour la ramasser et la replacer sur la tête du garde, avant de lui adresser un signe du pouce.

Sa scène a été immortalisé par Mohammad Atiq, le photographe personnel du Président palestinien et est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Le président palestinien Mahmoud Abbas a rencontré, jeudi soir, son homologue russe, Vladimir Poutine, à Bethléem, dans le sud de la Cisjordanie, pour lui présenter l’état actuel des relations israélo-palestiniennes. Les deux dirigeants ont discuté de « l’Accord du siècle » proposé par les Etats-Unis, des mesures actuelles de confiscation des terres palestiniennes par Israël, et des efforts de la Palestine pour organiser ses élections législatives et présidentielles, a indiqué l’agence de presse palestinienne officielle WAFA. M. Abbas a salué la visite de M. Poutine en Palestine, décrivant le président russe comme « un ami personnel et l’ami du peuple palestinien ». « Je souhaite la bienvenue à mon cher ami, le président Vladimir Poutine (…), qui ne manque jamais une occasion de mentionner ou de soutenir la cause palestinienne », a déclaré M. Abbas.