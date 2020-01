En plein conflit avec l’Iran, Donald Trump se souvient de l’anniversaire de Kim Jong Un

Send an email

Des responsables sud-coréens ont indiqué avoir transmis un message du président américain Donald Trump à son homologue de la Corée du Nord, Kim Jong Un, lui souhaitant un joyeux anniversaire. Un événement (l’anniversaire) qui aurait eu lieu le 8 janvier dernier.

De retour d’une visite à Washington, le directeur de la sécurité nationale de la Corée du Sud, Chung Eui-yong, a déclaré que M. Trump avait demandé à Séoul de transmettre le message à M. Kim lors d’une réunion à la Maison Blanche cette semaine, rapporte LBC News. Même si le contenu du message n’a pas été rendu public, il a tout de même été envoyé à Pyongyang jeudi par « les moyens appropriés ».

La semaine dernière, M. Kim a ouvert la nouvelle année en exprimant sa profonde frustration face au blocage des négociations nucléaires avec l’administration Trump et a promis de renforcer son arsenal nucléaire comme moyen de dissuasion contre les sanctions et les pressions américaines « de type gangster ». Malgré l’arrêt des pourparlers, M. Trump et M. Kim ont tous deux qualifié leurs relations personnelles de bonnes. Trump s’est vanté des «belles» lettres qu’il a reçues de Kim. La Corée du Nord n’a jamais confirmé officiellement la date de naissance de M. Kim.