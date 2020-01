En larmes, Céline Dion évoque sur scène le décès de sa mère Thérèse (vidéo)

La mère de la chanteuse Céline Dion est décédée vendredi 17 janvier 2020. La veuve de René Angelil a profité de son concert vendredi soir pour annoncer en larme, cette triste nouvelle à ses fans.

Quatre ans après le décès de son mari et pygmalion René Angélil en janvier 2016, la chanteuse doit affronter la mort de sa mère Thérèse Tanguay Dion, 92 ans. Mère de quatorze enfants : Denise, Linda, Louise, Manon, Liette, Pauline, Ghislaine, Claudette, Michel, Paul, Daniel -décédé en 2016-, Clément, Jacques et la petite dernière Céline, Thérèse Tanguay Dion a rendu l’âme entourée de ses proches. “Je suis pas mal certaine que vous avez entendu la nouvelle du décès de ma mère, elle nous a quitté ce matin”, a affirmé Céline Dion en plein concert à Miami.

Émue aux larmes, elle poursuit: “Je suis correcte, ma mère avait 92 ans. C’était une magnifique femme. Nous savions qu’il ne lui en restait plus pour longtemps. Il y a deux jours, on a eu un appel des infirmières qui s’occupaient d’elles qui nous ont dit qu’il ne lui restait pas beaucoup de temps. Alors, la nuit dernière, j’ai rejoint mes frères et soeurs à Montréal, et j’ai passé l’après-midi à ses côtés. On s’est raconté des histoires, on a chanté des chansons, on s’est fait des câlins et on s’est dit adieu. On est certain que Maman a attendu que nous soyons tous ensemble avant de partir»

« Tu as aussi écrit mon destin »

Pour rappel, la mère de Céline Dion était aux prises avec divers problèmes de santé dans les derniers mois de 2019. Il y a quelques mois, sa fille Claudette Dion avait annoncé que leur mère se faisait vieillissante et que des troubles de mémoire, d’audition et de vision s’étaient ajoutés à ses autres soucis de santé. Malgré ses problèmes de cœur depuis plusieurs années, elle a toujours soutenu sa fille Céline dans sa carrière professionnelle et sa vie personnelle. « Non seulement tu m’as donné la vie, mais tu as aussi écrit mon destin. Je t’aime maman, Céline » écrivait Céline Dion en mars 2019 pour lui souhaiter son dernier anniversaire.