En colère, le rappeur Naps met fin à sa carrière puis brise son disque d’or (vidéo)

Le rappeur Nabil alias Naps a annoncé dans une vidéo, la fin de sa jeune carrière musicale il y a seulement quelques années.

Dans une nouvelle vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Naps annonce mettre un terme à sa carrière musicale. Dans ladite vidéo, le jeune homme semble en colère. La vidéo est très vite devenue virale sur les réseaux sociaux et dans leurs commentaires, les fans se demandent déjà s’il s’agit d’une « vraie » décision ou d’un coup de communication. Ce qui semble très claire, le rappeur marseillais de 28 ans est très énervé car on le voit même briser son disque d’or en le jetant au sol.

Originaire du quartier de Bel-Air comme son acolyte YL, et alors qu’il nous avait confié qu’il ne se voyait “même pas disque d’or”, Nabil alias Naps a connu un succès prometteur dès son 1er projet, Pochon bleu, paru en 2016 et certifié double disque de platine. Après cette réussite, il a enchaîné en 2018, avec « A L’instinct », certifié lui disque de platine. Puis en juin 2019, Naps publiait le double album, « On est fait pour ça », avec Rohff, Sofiane, Heuss L’enfoiré, Lacrim, Mister You ou encore Soolking en guest. Ledit projet a atteint le disque d’or en août 2019 et s’était écoulé à plus de 50 000 ventes en quelques semaines.