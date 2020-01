Emily Ratajkowski s’affiche en bikini léopard (photo)

Send an email

Emily Ratajkowski fait monter le mercure, malgré l’hiver qui bat son plein. Elle a partagé une photo souvenir des plus sexy sur Instagram ce mardi 21 janvier 2020.

Après la publication de la série de photos de sa collection de lingerie « Inamoratawoman » et l’impressionnante image, qui dévoilait son tatouage sur les fesses, la jeune californienne est revenue embraser la toile ce mardi 21 janvier 2020 avec une photo prise en été dernier et affectueusement légendé «Été, tu me manques ». Vêtue d’un bikini léopard riquiqui, avec son regard de braise Emily Ratajkowski a mis tout le monde d’accord.

Et comme à l’accoutumée, la publication de la jeune femme de 28 ans a fait suscité beaucoup de réactions de ses fans. “Tu m’as manqué”, “Tu es si belle”, “C’est si difficile d’être toujours aussi belle”, ont ainsi fleuri sous la publication.