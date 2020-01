Emily Ratajkowski fait sensation sur la toile avec des clichés ultra-sensuels(photo)

Le sublime top model, Emily Ratajkowski a partagé une planche contact sur le célèbre réseau social américain ce samedi 18 janvier 2020. Elle a posé pour sa marque de lingerie « Inamoratawoman ».

Le mannequin Emily Ratajkowski qui avait laissé ses fans sans nouvelles depuis quelques jours a signé son retour ce samedi 18 janvier 2020 sur Instagram. Et pour donc réconforter ces derniers, la jeune mannequin de 28 ans a publié une quintuple ration de photos ultra sensuelles avec une autre publication où elle dévoile une planche contact de sa nouvelle collection de lingerie « Inamoratawoman ». Elle est apparue sous plusieurs positions, tantôt son ventre ou son divin postérieur en valeur.

Mais à la grande surprise des abonnés, certaines poses portent une croix noire, qui indiquant que ces dernières n’ont pas été pris en compte. Cette plaquette de la jolie brune a croulé sous les commentaires élogieux de ses admirateurs. « Et maintenant 25 photos en une seule ? Tu veux nous rendre fous ? Tu cherches à détruire l’Humanité ?« , « Elle me rend dingue « , « Spectaculaire« , « Perfection« . En bref, cette publication a connu près de 2 000 commentaires et plus de 600 000 likes en quelques heures. Le règne d’Emily sur Instagram est loin d’être terminée…