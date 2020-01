Emily Ratajkowski et Sebastien Bear-Mcclard en peignoir sur Instagram (photo)

Emily Ratajkowski s’est affichée en peignoir sur Instagram avec son mari Sebastien Bear-Mcclard.

Emily Ratajkowski et son époux Sebastien Bear-Mcclard avec qui elle partage sa vie depuis deux ans se sont mariés le 23 février 2018, soit quelques semaines après leur rencontre. Mercredi dernier, la mannequin a dévoilé un cliché coquin de leur couple pour le plaisir de ses fans. On se rappelle que le mois de janvier marque le début de sa relation avec son mari. Malgré leur mariage précoce qui avait créé la surprise générale, les deux tourtereaux filent le parfait amour et le prouve via les vidéos et les photos de la star.

« A lifestyle » qui signifie en français: « un style de vie » a écrit Emily Ratajkowski en légende d’un cliché du couple. La publication a été largement commenté par les fans de la star.