Elodie Gossuin affiche son joli corps dans un maillot de bain (photo)

L’ancienne Miss Picardie et animatrice, Elodie Gossuin a partagé en ce début de weekend, un souvenir pris lors de ses vacances passées au soleil au Cap Vert.

Elodie Gossuin a démarré son weekend par un doux souvenir de vacances. En effet, l’animatrice des émissions sur RFM a publié une image prise dans un maillot de bain riquiqui, durant ses vacances au Cap Vert, avec son mari Bertrand Lacherie, ainsi que leurs quatre enfants. Cheveux relevés, rayonnante et au teint naturel, l’animatrice semble voler dans les airs, avec une position qui met en valeur la perfection de ses formes et la longueur réelle de ses gambettes. Cette dernière avait légendé son cliché : « Youpi c’est vendredi, Joyeux week-end à vous (nous en mode album de vacances et en manque de soleil !!! )« .

A Lire Aussi:Emilie Nef Naf dévoile sa jolie plastique de rêve dans une tenue inouie (photo)

Par ailleurs, ce cliché a suscité assez de compliments en commentaires de la part de ses admirateurs. « Ce corps… Tu es une femme magnifique…« , « Élodie, vous êtes notre rayon de soleil permanent« , « Mais quelle belle femme. Vos enfants peuvent être fiers de leur maman « , « Mais quelle bombe ! Vous êtes magnifique et vous respirez le naturel, la santé et le bonheur !« , pouvait-on lire. Cependant, un internaute séduit par le portrait a demandé: « Ouah trop canon…tu as 20 ans là non???« , Elodie amusée par la question lui a répondu: « 40 ans cette année mais zoom à mon avantage et un mari aimant comme photographe… «