Éliminatoires Mondial- Michel Dussuyer : la RDC favori, le Madagascar dangereux, analyse du sélectionneur (vidéo)

Michel Dussuyer, sélectionneur des Écureuils, a analysé le groupe J où loge le Bénin en compagnie de la Tanzanie, du Madagascar et de la RDC. C’était au cours d’une interview accordée au Media Officer de la sélection nationale du Bénin, au terme du tirage au sort des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. A en croire le technicien français, » la RD Congo est le favori du groupe (J) « . Mais, il pense que c’est un groupe homogène.

« C’est un groupe qui est serré avec quatre équipes qui étaient présentes à la CAN. Donc un groupe relevé, mais un groupe homogène, même si on va considérer que la RDC est le favori de cette poule.« , a-t-il déclaré.

Face à la Tanzanie, le sélectionneur béninois retient un nom

A en croire Michel Dussuyer, ça ( le groupe) reste ouvert, avec des équipes comme la Tanzanie qui, avec son attaquant (Mbwana Ally Samatta), a franchi des paliers en se qualifiant pour la dernière édition de la CAN (2019).

Dussuyer compare le Madagascar au Bénin, et reste optimiste

Le Madgascar, selon le natif de Cannes, a été un peu comme le Bénin aussi, la révélation ou la surprise de cette dernière édition de la CAN… La RDC, à l’en croire, est un gros morceau en Afrique, quand on connaît les qualités et potentiels au niveau de son effectif. Mais, « je pense que c’est un groupe où chaque équipe pourrait légitimement penser qu’elle peut se qualifier.« , a-t-il martelé.

Michel Dussuyer se méfie de la RDC

» C’est le favori logique de ce groupe (J). La RDC est un petit peu moins performant ces derniers mois.« , a dit l’homme qui a offert le premier quart de finale aux Écureuils à la CAN 2019. En mode méfiance, Dussuyer rappelle que « les Léopards passés près de la dernière qualif au Mondial (2018) au détriment de la Tunisie, auront à cœur de jouer leur carte à fond. »

Le Madagascar sera dangereuse !

L’Afrique a été sous le charme du style de jeu des Barea, de même que celui du Bénin. Une opposition de style qui fait interroger le sélectionneur sur la tactique à adopter contre l’équipe malgache. » Un match attaque – défense contre le Madagascar ? Non, le Madagascar, c’est une équipe qui sait défendre einh ! Parce que ces résultats, ils (les joueurs) les ont obtenus en étant aussi performants sur le plan défensif. Maintenant, c’est une équipe sur une très belle dynamique, des joueurs de qualité et puis il y a une belle énergie dans cette équipe. Donc ils (les joueurs) surfent un petit peu sur leur parcours à la CAN, ayant débuté, de la plus belle des manières, les éliminatoires de la Coupe d’Afrique, donc une équipe qui est en pleine confiance… donc une équipe qui sera dangereuse !« , a conclu Michel Dussuyer.