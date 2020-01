Éliminatoires Mondial 2022: voici le groupe des Écureuils du Bénin

Les dés sont jetés. Les joueurs béninois connaissent désormais leurs adversaires pour le second tour des qualifications de la zone Afrique de la Coupe du Monde de football. Les hommes du technicien français, Michel Dussuyer, se retrouvent dans le Groupe J. Dans cette poule, Stéphane Sessegnon et ses coéquipiers vont croiser les crampons avec la République Démocratique du Congo, le Madagascar et la Tanzanie.