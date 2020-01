Eliminatoires Mondial 2022 : le Bénin fait partie des favoris du groupe J selon l’entraîneur du Madagascar

Mardi dernier au Caire en Egypte, la Confédération africaine de football a effectué le tirage au sort de la phase de groupe des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022. Le Bénin s’est retrouvé dans le groupe J aux côtés du Madagascar, de la Tanzanie et de la RD Congo. Un groupe serré et homogène selon le sélectionneur national du Madagascar Nicolas Dupuis.

En course pour la phase finale de la Coupe du monde 2022, le Madagascar a hérité du groupe J après le tirage au sort effectué par la CAF mardi dernier. Quart de finaliste de la dernière édition de la CAN, les Barea ont l’obligation d’éliminer le Bénin, la RD Congo et la Tanzanie s’ils veulent se hisser au second tour de ces préliminaires.

Tout juste après le tirage au sort, le sélectionneur national du Madagascar, Nicolas Dupuis, à livré ses impression. «La poule est serrée et homogène. Même si la Rdc et le Bénin sont les formations favorites, tout est possible même venant de la Tanzanie. Rappelons que les 4 équipes de ce groupe ont participé à la dernière CAN« , a confié le technicien français aux médias malgaches. Cependant, Nicolas Dupuis tient à préciser que l’urgence pour son équipe n’est pas la Coupe du monde mais la Coupe d’Afrique dont la phase éliminatoire bat son plein sur le continent. « Mettons au placard durant 6 mois cette compétition et concentrons nous exclusivement sur la CAN 21. Le chemin est encore long et difficile. La cote d’Ivoire ultra favorite arrive en mars. Ne l’oublions pas.», a-t-il ajouté.