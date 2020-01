Éliminatoire mondial 2022: voici le programme des matchs des Écureuils du Bénin

Le tirage au sort des équipes pour le second tour des éliminatoires de la zone Afrique du Mondial Qatar 2022 a été effectué dans la soirée du mardi 21 janvier 2020 en Egypte, au siège de la Confédération africaine de football (CAF). A la suite de cette étape, le calendrier des rencontres des Ecureuils du Bénin est dévoilé.

Logé dans le groupe J, le Bénin connaît désormais ses adversaires pour le second tour des éliminatoires de la coupe du monde 2022, zone Afrique. Les poulains de Michel Dussuyer, après le tirage au sort du second tour de ces éliminatoires, se sont retrouvés dans le même groupe que la République Démocratique du Congo (RDC), Madagascar et la Tanzanie. Ainsi, les dates des matchs de toutes les six journées que vont livrer les Écureuils du Bénin sont déjà connues. Ils entament les confrontations de ces éliminatoires avec la RDC à l’extérieur et en terminent également à l’extérieur, mais cette fois-ci face à la Tanzanie.

Le programme complet des rencontres du Bénin

J-1 : 9 au 11 octobre 2020