Elim Coupe du Monde 2022 : le Cameroun dans le groupe de la mort

La Confédération Africaine de Football (CAF) a procédé ce mardi au tirage au sort de la zone Afrique de la phase de groupes des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Un tirage au sort qui n’a pas fait de cadeau au Cameroun.

Les équipes africaines en lice pour le mondial 2022 au Qatar sont fixées sur leur sort. La CAF a effectué ce mardi le tirage au sort des phases de groupes des tours préliminaires. Si certaines équipes ont hérité d’un groupe plutôt à leur porté, le Cameroun, lui est logé dans le très relevé groupe D ou groupe de la mort. Une poule où sont logés la côte d’ivoire, le Mozambique et le Malawi.

Absent au dernier mondial qui s’est déroulé en Russie, les Lions Indomptable auront fort à faire face à la Côte d’Ivoire, double champion d’Afrique. En cinq confrontations entre les deux équipes, les camerounais ont essuyé 3 défaites pour une victoire et un nul. C’est dire donc que la tâche ne sera pas du tout aisé aux champions d’Afrique 2017 qui devront également se défaire de la Mozambique et du Malawi s’ils veulent accéder au second tour.