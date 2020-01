El Hadji Diouf : « Ce que Sadio Mané m’a dit après son Ballon d’Or »

Ancienne gloire sénégalaise, El Hadj Diouf est revenu sur le sacre de Sadio Mané, désigné meilleur joueur africain de l’année. L’ancien joueur de Liverpool s’est dit « très fier de son jeune frère ».

Supplanté par Mohamed Salah en 2018, Sadio Mané a bien pris sa revanche. Le sénégalais a été couronné meilleur joueur de l’année lors de la cérémonie des CAF Awards qui s’est tenue mardi 7 janvier dernier à Hurghada en Égypte. L’ailier des Reds de Liverpool a devancé Riyad Mahrez et Mohamed Salah et décroche ainsi son premier Ballon d’or du continent. Une fierté pour son compatriote El Hadj Diouf qui l’a rapidement magnifié.

Près d’un mois après, le quart de finaliste de la Coupe du monde 2002 est revenu sur le sacre de son jeune frère.« Je suis fier de mon petit frère et compatriote. C’est un ambassadeur, il entre dans la cour des grands et le Sénégal peut être fier de lui. C’est un monument du foot africain, qui a travaillé beaucoup et qui mérite ce titre. J’espère qu’il en aura d’autres », a d’abord expliqué l’ancien capitaine des Lions dans un entretien accordé à Dakaractu avant de révéler une anecdote émouvante au sujet de l’enfant de Bambali. « Il y a deux ans, au Ghana, quand il est arrivé second derrière Salah pour la première fois, je l’ai consolé en lui disant que ‘tôt ou tard, tu remporteras ce titre. Ne lâche rien, continue comme ça et tu l’auras’. Dès qu’il l’a gagné, il est spécialement venu me voir dans les coulisses pour me remercier et me dire que je l’avais prédit. C’est un gars en or. Il est humble et reconnaissant. Et ce trophée, Mané peut le remporter 3 ou 4 fois de suite », a révélé le double Ballon d’or africain (2001 et 2002).