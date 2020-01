Egypte : un joueur de 75 ans autorisé en troisième division

Send an email

L’information prête à sourire mais selon la presse égyptienne, la fédération de football a autorisé un homme âgé de 75 ans à jouer pour un club de troisième division.

C’est l’information qui fait le buzz sur la toile cette semaine. En Egypte, la fédération de football a validé la licence de Ezzeldin Bahader. L’homme de 75 ans s’est engagé avec le club du 6 octobre, pensionnaire du troisième division égyptienne.

Il va devenir le joueur actif le plus âgé du monde, devant l’Israélien Isaak Hayik. Agé de 73 ans et 95 jours, il évolue avec le Maccabi Ironi et a disputé un match entier l’année dernière.