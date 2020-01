Egypte: Abdel Fattah al-Sissi prolonge de trois mois l’état d’urgence

Send an email

Les élus de la chambre des représentants en Egypte ont approuvé mardi 14 janvier, à l’Assemblée nationale, une décision du Président Abdel Fattah al-Sissi de prolonger l’Etat d’urgence dans toutes les régions du pays.

En vigueur depuis 2017 en Egypte, l’Etat d’urgence a été prolongé de trois mois, mardi, pour la énième fois, à la demande du Président Abdel Fattah al-Sissi. Il a été décrété pour la première fois en avril 2017 suite à deux attentats meurtriers contre deux églises coptes dont le bilan s’élevait à 44 morts. Depuis lors, il a été prolongé à la fin de chaque délai par les autorités.

En application de cette mesure, les autorités égyptiennes disposent du droit de contrôler les médias et d’élargir les prérogatives de l’armée et des forces de l’ordre. Elles peuvent également recourir aux tribunaux exceptionnels et aux couvre-feux pour limiter les déplacements des citoyens. La nouvelle prolongation prend effet le 27 janvier prochain.