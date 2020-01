Donald Trump ne comprend pas pourquoi il n’a pas reçu le prix Nobel de la paix

Donald Trump continue de faire parler de lui dans ses interventions. Il avait indiqué qu’il devrait recevoir le prix Nobel de la paix et une fois encore, il revient sur le sujet en soulignant qu’il a été négligé pour le prix Nobel de la paix de l’année dernière.

« Je vais vous parler du prix Nobel de la paix, je vais vous en parler. J’ai conclu un accord, j’ai sauvé un pays, et je viens d’apprendre que le chef de ce pays reçoit maintenant le prix Nobel de la paix pour avoir sauvé le pays. J’ai dit: « Quoi, est-ce que j’ai quelque chose à voir avec ça? » Oui, mais vous savez, c’est comme ça. Tant que nous savons, c’est tout ce qui compte … J’ai sauvé une grande guerre, j’en ai sauvé deux », a déclaré Donald Trump jeudi devant ses partisans lors d’un événement de campagne à Toledo, Ohio.

Bien qu’il n’ait pas nommé le lauréat du prix Nobel de la paix ou le pays, il est clair que M. Trump faisait référence au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. M. Abiy, 43 ans, est le plus jeune chef de gouvernement d’Afrique. Il a été désigné prix Nobel de la paix pour ses efforts de cohabitation et de paix avec l’Erythrée voisin avec qui son pays est en conflit depuis des décennies. Les propos de Trump suggèrent que les Etats Unis auraient participé à l’accord entre les deux Etats. Mais les Etats qui y ont le plus participé sont les Emirats arabes unis et l’Arabie saoudite.