DJ Arafat: sa veuve Carmen Sama fait de leur fille Rafna une marque de vêtement

De son vivant, Dj Arafat avait nourri l’idée avec Carmen de lancer une ligne de vêtements pour enfants au nom de Rafna, leur fille. Le projet a finalement été matérialisé par Carmen qui a pu compter sur le soutien et la collaboration des meilleurs créateurs ivoiriens.

Carmen Sama, la veuve de Dj Arafat, a décidé de « vendre » sa fille Rafna à sa juste valeur. C’est pourquoi, près de cinq mois après la mort de DJ Arafat, une marque de vêtements portant le nom de sa dernière fille, Rafna, vient de voir le jour. À en croire la veuve du Beerus Sama, ce projet a été pensé par son défunt mari lui-même, et ce, dès la naissance de la petite Rafna Houon. «Rafna est une ligne de vêtements pour enfant qui est née de la volonté de mon défunt époux, DJ Arafat. C’est donc dans l’idée d’immortaliser notre amour qui a donné naissance à cet enfant que nous avons eu l’idée de créer une marque de vêtements qui s’appellerait ainsi. C’est pourquoi après la disparition de mon époux, j’ai décidé de matérialiser cette idée que nous avions eue ensemble dès les premiers jours de la naissance de notre fille. C’est pour moi, une façon d’honorer sa mémoire», a t-elle expliqué.

En ce qui concerne la marque elle même Carmen Sama souligne qu’il s’agit d’une ligne de vêtements qui se veut moderne et sobre.« C’est une marque qui a été pensée avec l’aide des meilleurs stylistes de Côte d’Ivoire…. Rafna est aussi une marque de vêtements qui mélange le traditionnel et le moderne » a t-elle évoqué. A l’en croire, la marque Rafna sera intégrée dans les modèles du pagne et du tissu traditionnel de toutes les régions de la Côte d’Ivoire. « En faisant cela, nous voulons participer à la valorisation du patrimoine ivoirien dans le monde», va t-elle préciser.