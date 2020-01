DJ Arafat ensorcelé?: sa mère Tina Glamour fait de troublantes confidences sur sa mort tragique

Send an email

Invitée sur l’émission « Rien à cacher » de Radio Nostalgie, Tina Glamour a fait des confidences sur la mort de son fils, Dj Arafat.

Samedi 4 janvier 2020, la chanteuse ivoirienne Tina Glamour s’est prononcée sur la mort de son fils DJ Arafat , décédé dans un tragique accident de moto le lundi 12 août 2019 à Abidjan. « Mon fils a été dérouté spirituellement. Donc quand tu es dérouté spirituellement, tu ne sais même pas ce que tu fais. Mon fils a été victime de sorcellerie familiale et ça vient du côté maternel. Parce que ce sont eux qui sont venus s’exhiber dès que mon fils est décédé » a dévoilé Tina Glamour. Très touchée par la mort de son fils, elle dénonce: « je ne peux pas comprendre qu’il y a le décès de mon fils et il y a des gens que je ne connais même pas qui viennent patauger dans la maison de mon fils on dirait des reptiles ».

A en croire Tina Glamour, au lendemain de la mort du roi du coupé décalé, elle a été reléguée à l’arrière plan: « Ils font des réunions clandestines et ils ne m’informent même pas. Et qui est à la tête ? Ma propre mère. J’aime ma mère, mais tu ne me voles pas ce qui m’appartient! ».