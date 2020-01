Dj Arafat : en colère, son oncle Zopo fait de graves révélations sur Tina Glamour

Send an email

La sortie médiatique de Tina Glamour, la mère de DJ Arafat continue de susciter la colère des membres de sa famille. Cette fois ci, c’est l’oncle de DJ Arafat qui a répondu à Valentine Logbo, alias Tina Glamour après des accusations contre sa famille maternelle.

L’oncle Zopo a réagi aux accusations de Tina Glamour contre sa propre mère. Pour lui, Tina est allée trop loin cette fois-ci, et « c’est inadmissible qu’elle vienne tenir des propos aussi choquants sur sa famille maternelle dans les médias ». « Mais pour qui se prend t-elle pour attaquer de la sorte sa famille maternelle dont je suis le porte-parole ? Tina s’est permise d’attaquer sa propre mère publiquement. On n’offense pas sa mère, c’est une malédiction en Afrique. Moi le frère de sa mère, Tina parle de moi en disant : “Ce soit disant Zopo Marc”, c’est ainsi qu’elle me traite aujourd’hui ? » s’est -il interrogé avant d’évoquer l’état d’âme de la mère de Tina Glamour. « J’ai transmis le lien de son intervention scandaleuse du samedi dernier à sa maman depuis les USA, sa mère est en pleurs», a t-il expliqué.

L’oncle Zopo a également fait de profondes révélations sur la mère du Daïshikan. A l’en croire, Arafat est décédé au petit matin mais ce n’est qu’à midi que Tina Glamour s’est rendue à l’hôpital. «Où était Tina quand Didier est tombé et conduit la nuit du 11 août à la Polyclinique des Deux Plateaux suite à son accident ? C’est le lendemain du drame, le lundi 12 août à midi, qu’elle s’est amenée à l’hôpital alors que Didier avait rendu l’âme depuis le petit matin du lundi du 12 Août», a a t-il confié.

Toutefois, Oncle Zopo promet d’autres confidences plus graves sur Tina Glamour qui accuse sa famille maternelle d’avoir ensorcelé le roi du coupé décalé, DJ Arafat décédé le 12 août 2019 à Abidjan des suites d’un grave accident de moto.