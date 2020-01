DJ Arafat désigné influenceur le plus populaire de l’Afrique subsaharienne

L’artiste du « Couper-Décaler », DJ Arafat continue de faire parler de lui, même après sa mort. « Focus on Africa by Facebook » tenu à Paris le mardi 21 janvier 2020 a révélé que Ange Didier Houon, alias DJ Arafat est la personnalité publique la plus suivie sur les réseaux sociaux en Afrique subsaharienne en 2019.

«Focus on Africa by Facebook » organisé par Facebook a désigné DJ Arafat comme l’influenceur le plus populaire de l’Afrique subsaharienne en 2019. Le Daishikan, comme l’appellent ses fans (la chine populaire) vient à la tête du classement avec plus de 2,4 millions d’abonnés sur sa page Facebook et près de 1,8 millions de followers sur son compte Instagram.

Facebook s’est aussi intéressé au sujet qui a été le plus souvent au cœur des discussions en France en 2019. Là encore, c’est le fils de Tina Glamour qui s’illustre. Son décès a été le sujet le plus discuté avec le hashtag #RipDjArafat.