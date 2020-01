DJ Arafat : après avoir « vendu » sa fille Rafna, sa veuve Carmen Sama se lance dans le business

Send an email

Lynchée il y a quelques jours sur la toile pour avoir fait de Rafna une marque de vêtement, Carmen Sama se lance définitivement dans le business. La veuve de DJ Arafat prévoit ouvrir incessamment une boutique éponyme.

Cinq mois après le décès tragique de DJ Arafat, sa veuve Carmen Sama semble avoir retrouvé la joie de vivre. Après ses brèves apparitions sur les réseaux sociaux lors des fêtes de fin d’année, la jeune dame a décidé de se lancer dans la mode. En effet, après la création de la marque « Rafna Houon », la mère de la chine s’apprête à ouvrir une boutique éponyme.

Le centre qui serait implanté en plein cœur d’Abidjan verrait officiellement le jour le 25 janvier 2020. Selon sa créatrice, la marque « Rafna Houon » rodée avec les meilleurs spécialistes de la Côte d’ivoire, sera dédiée aux articles pour enfants. La particularité de « Rafna Houon » est qu’elle allie tradition et modernisme par l’ajout de pagne et de tissu traditionnel, a confié Carmen sur sa page Facebook. «En faisant cela (tradition et modernisme), nous voulons participer à la valorisation du patrimoine ivoirien dans le monde», a-t-elle ajouté.