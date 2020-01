Diplomatie: la Chine s’engage à renforcer sa coopération bilatérale avec le Bénin en 2020

L’année 2020 sera une année charnière dans la relation bilatérale Sino-béninoise. C’est du moins ce qui ressort des déclarations de l’ambassadeur chinois au Bénin, Peng Jingtao, au cours d’une interview accordée au média chinois Xinhua.

La coopération bilatérale entre le Bénin et la Chine sera renforcée au cours de l’année 2020. La Chine entend en effet accompagner ce pays de l’Afrique de l’Ouest dans son effort de développement. C’est l’une des déclarations faites par l’ambassadeur Chinois près le Bénin, Peng Jingtao dans une interview accordée ce jeudi 2 Janvier 2020 au média chinois « Xinhua ». L’un des projets phares que la Chine entend soutenir cette année est la mise en oeuvre du projet « PipelineNiger-Bénin ». « L’engagement de la Chine au développement socio-économique du Bénin se traduira également dès le début de l’année 2020 par la mise en œuvre du projet de pipeline Niger-Bénin, dont le financement s’élève à 600 milliards de francs CFA pour la section béninoise, soit environ 1,3 milliard de dollars américains entièrement financé par la société chinoise China National Oil and Gas Exploration and Development Company LTD, à travers un partenariat signé avec les autorités béninoises« , a indiqué le diplomate chinois.

Ce projet, poursuit-il, constitue le plus gros investissement direct privé au Bénin depuis l’accession du pays à la souveraineté internationale et va générer plus de 3 000 emplois lors de sa phase de construction et 300 à 500 emplois permanents à la phase d’exploitation; rapporte Xinhua. Par ailleurs, plus de 400 fonctionnaires béninois évoluant dans presque tous les secteurs d’activité de la vie économique vont se rendre en 2020 en Chine pour des échanges d’expériences et de connaissances avec leurs homologues chinois. Pareil pour des experts chinois qui seront au Bénin au cours de cette même année pour des séminaires de formation au profit des Béninois travaillant dans plusieurs secteurs de l’économie du pays; a précisé la même source.