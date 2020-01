Didier Drogba parle de sa rivalité avec Samuel Eto’o

Invité sur la chaîne de télévision France 24, Didier Drogba s’est prononcé sur la rivalité qu’il a entretenue avec Samuel Eto’o entre 2006 et 2012. Pour Didier Drogba, cette « rivalité était sportive et sage ».

Aujourd’hui retraités, Didier Drogba et Samuel Eto’o ont été de très grands joueurs africains qui avaient procuré des sensations fortes à tout le peuple sportif africain de 2006 et 2012. Samuel Eto’o, 4 fois joueur africain de l’année (2003, 2004, 2005 et 2010) et Didier Drogba double joueur africain de l’année (2006 et 2009) ont entretenu une rivalité qui a dépassé les frontières africaines. Interrogée par France 24, la légende ivoirienne Didier Drogba parle d’une rivalité sportive.

« La rivalité entre Samuel et moi était sportive et surtout elle a fait vibrer beaucoup d’Africains. On a la sagesse nécessaire pour jouer avec ça mais aussi leur faire comprendre qu’on est des frères, qu’on est africain et ce que nous faisons c’est pour faire grandir l’Afrique. Et je pense qu’on a porté le continent le plus haut possible », a-t-il déclaré.