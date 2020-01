Didier Drogba parle de la rivalité entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont entretenu une rivalité hors-pair dans le monde du football. Pendant une décennie, les deux super stars ont été à l’apogée de leur art avec de multiples trophées. Cette rivalité assez impressionnante a été suivie de près par la légende ivoirienne Didier Drogba. Interrogée, elle évoque le caractère « incroyable » de la concurrence entre Messi et Cristiano.

Avant son transfert à coût de 100M€ pour la Juventus de Turin, Cristiano Ronaldo a défendu les intérêts des merengues pendant 9 ans. Sous le maillot du Real Madrid, le portugais est sitôt entré en concurrence avec le génie argentin Lionel Messi non seulement en Liga, mais aussi devant la scène internationale. Les médias tiraient également sur tout ce qui bougeat: trophée, buts, passes…C’était le foot à la décennie Messi-Cristiano. Didier Drogba, l’une des célébrités africaines, se remémore cette période qui reste gravée dans sa tête comme si c’était hier.

Interrogé par l’Equipe, la star ivoirienne élue deux fois meilleur joueur de l’année, parle d’une période incroyable. Pour lui, Messi et Cristiano sont des monstres du football: « Je me suis usé de la rivalité entre Cristiano Ronaldo et Messi. Si les gars sont performants, s’ils sont les meilleurs, il faut juste le reconnaître. Le challenge est qu’au lieu d’être usé par ça, c’est aux autres joueurs d’aller chercher ce trophée. Sinon Cristiano et Messi, ce sont des joueurs qui te font une saison à 50 voire 60 buts, c’est incroyable », a-t-il déclaré.