Didier Drogba dans une affaire de dette impayée

Didier Drogba s’est acquitté d’une partie de sa dette envers Pierre et Fakhoury Operator (PFO) Afrique, l’entreprise du célèbre architecte ivoirien, Pierre Fakoury, qui s’est chargée de la construction de l’hôpital de la fondation qui porte son nom.

Didier Drogba endetté ? C’est l’une des questions qui ont ébranlé la Côte d’Ivoire à l’orée de l’année 2020. Au départ une simple rumeur, les faits sont avérés et la rumeur a fini par céder place à la réalité. L’ancienne gloire des Éléphants de la Côte d’Ivoire a bel et bien une dette envers Pierre et Fakhoury Operator (PFO) Afrique, l’entreprise qui s’est chargée de la construction de l’hôpital de sa fondation.

Selon La Lettre du Continent, dans son numéro 815 du mercredi 8 janvier 2020, Drogba s’est finalement acquitté d’une partie de sa dette envers Pierre Fakoury avant la fin de l’année 2019. Il a viré la somme de 500 000 dollars, soit plus de 293 millions de FCFA, sur le compte de PFO Afrique.

Mais l’ex-légende de Chelsea, qui a foncièrement contesté le montant des travaux, ne s’est pas encore tiré d’affaire. En effet, Didier Drogba doit encore payer des centaines de milliers de dollars au groupe PFO, selon La Lettre du Continent qui n’a pas révélé le montant.