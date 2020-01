Des ressortissants turcs visés dans un attentat à la bombe en Somalie

Send an email

La Somalie a encore été le théâtre d’un attentat à la voiture piégée samedi. L’attaque a eu lieu dans la région de Afgoye, au nord-ouest de la capitale Mogadiscio, a annoncé la police.

« Un attentat-suicide à la voiture piégée s’est abattu sur un endroit où les ingénieurs turcs et la police somalienne déjeunaient », a déclaré, à Reuters, un policier. L’attaque a visé des ressortissants turcs qui étaient des ingénieurs dans le pays, aidant à la construction des routes. Aucun bilan n’est encore disponible mais les habitants ont fait cas de plusieurs blessés.

L’attaque n’a pas encore été revendiquée, mais les habitants et la police ont déclaré que les combattants d’al-Shabaab avaient tenté d’attaquer Afgoye, à environ 30 km de Mogadiscio, tard vendredi, et avaient été repoussés. Le groupe militant lié à Al-Qaïda a mené plusieurs attaques dans le pays et est très actif dans ce pays d’Afrique, dans sa campagne pour renverser le gouvernement somalien soutenu par l’ONU.