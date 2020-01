« Des erreurs de gamins » : la colère noire de Messi après l’élimination du Barça en Super Coupe d’Espagne

Send an email

Le Barça a été éliminé par l’Atletico Madrid jeudi en demi-finale de la Super Coupe d’Espagne. Une défaite très mal vécue par Lionel Messi qui n’a pas hésité à tacler sévèrement ses coéquipiers.

Au terme d’un match fou, plein de rebondissement, l’Atletico Madrid est venu à bout du Barça pour s’offrir le second ticket qualificatif pour la finale de la Super Coupe d’Espagne. Une victoire méritée pour les Colchoneros qui ont dû attendre les dernières minutes de la rencontre pour s’imposer.

Si l’Atletico Madrid exulte et savoure sa victoire, chez les Barcelonais c’est la déception et la consternation. Dominateurs et menant au score, les Blaugranas ont vu tout s’écrouler autour d’eux à seulement dix minutes du terme. Un échec cuisant qui rappelle tristement leur élimination face à Liverpool en Ligue des champions.

Invité en zone mixte pour donner sa lecture de la rencontre, Lionel Messi n’a pas du tout été tendre avec ses coéquipiers. Visiblement très en colère, le capitaine des Blaugranas a traité de « jeu de gamins », la prestation des catalans. « Nous avons contrôlé le match pendant 80 minutes. Nous avons maintenu un rythme très élevé, nous avons poussé, attaqué tout le temps, nous avons été vraiment acteurs et dans les 10 dernières minutes, nous avons fait des erreurs qui ne peuvent pas nous arriver et nous avons laissé échapper un match que nous avions contrôlé. (…) Cette année, nous allons essayer de suivre le chemin de ce que nous avons fait aujourd’hui et de ne pas commettre les erreurs de gamins que nous avons commises. », a regretté la Pulga dans des propos relayés par RMC.