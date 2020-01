Démonstration de force de la Russie sur fond de tensions au Moyen-Orient (Vidéo)

Dans cette situation de crise au Moyen-Orient, la Russie effectue un exercice de guerre au large des côtes de la Crimée. Selon zerohedge.com, ces exercices ont été effectués sous le regard de Vladimir Poutine avec le lancement de missiles hypersoniques, rapporte le ministère russe de la Défense.

Le service de diffusion du ministère russe de la défense à Zvezda a déclaré que les flottes russes de la mer Noire et du nord avaient participé à un exercice militaire. L’exercice a été marqué par des tirs de plusieurs missiles de croisière Kalibr et des missiles hypersoniques à lancement aérien Kinzhal. Plus de 30 navires de guerre, dont les frégates de l’amiral Grigorovich et de l’amiral Makarov, un sous-marin et plus de 40 avions, dont des bombardiers stratégiques Tu-95MS, des chasseurs Su-30SM et des bombardiers Su-24M, ont participé à l’exercice, indique zerohedge.com.

Poutine a observé une grande partie de l’exercice à bord du croiseur lance-missiles Marshal Ustinov. « Les exercices se sont déroulés avec succès », a déclaré jeudi, à Poutine, l’amiral Nikolai Yevmenov, commandant en chef de la marine russe. L’exercice intervient alors que les États-Unis et l’Iran étaient au bord de la guerre plus tôt cette semaine. Les tensions se sont apaisées, mais elles sont toujours élevées après que l’Iran ait lancé des missiles sur deux bases américaines en Irak. La Russie est un allié militaire de l’Iran, les deux pays ont mené des opérations militaires en Syrie et, ces derniers temps, organisé des exercices de guerre maritimes conjoints. Le dernier exercice militaire de la Russie et l’escalade des tensions au Moyen-Orient indiquent certainement que le monde se rapproche d’un conflit de taille.