Défense des acquis de la conférence nationale au Bénin : Boni Yayi reçoit Houdou Ali et ses pairs

Houdou Ali, à la tête de la délégation de l’Organisation de Défense des Acquis de la Conférence Nationale a été reçu, ce samedi 11 janvier par l’ex-chef d’Etat, Boni Yayi. Au menu : échanger autour des axes prioritaires de l’organisation.

Cette rencontre, selon le communiqué rendu public, a permis à l’ancien Président de la République, de réaffirmer son attachement à la Paix et l’Unité Nationale et d’exprimer son Soutien aux initiatives de l’Organisation de Défense des Acquis de la Conférence Nationale / Audace Nationale. Il s’agit notamment de l’installation des Comités de Défense des Acquis de la Conférence Nationale au niveau des 546 Arrondissements du Bénin et des Communautés de la Diaspora Béninoise dans les cinq continents en vue de la création de l’Assemblée constituante du Peuple Résistant pour un Dialogue National avec le Président Talon dans l’esprit de Février 1990, la Création du Front du Salut du Peuple par les Forces de la Résistance autour des FCBE et de la DUD qui disposent du récépissé en vue de présenter une liste unique à toutes les élections à venir jusqu’à l’établissement total de l’Ordre Constitutionnel fondé sur la Constitution du 11 Décembre 1990. Et ce n’est pas tout.

L’autre priorité de l’organisation présentée au Président d’honneur du parti Force cauris pour un Bénin (FCBE) est la constitution d’un lobby Bénin-Nigérian autour des Anciens Présidents Obasandjo et Yayi en vue de la Réalisation de la République Confédérale Bénino-Nigériane sur la base de l’Article 149 de la Constitution du Bénin pour mettre un terme aux fermetures intempestives et pour la prospérité partagée durable entre les deux peuples liés par l’histoire et la géographie.

L’Organisation de Défense des Acquis de la Conférence Nationale, dirigée par Houdou Ali, poursuivra ses contacts avec l’ancien Président de la République Nicéphore Dieudonné Soglo et le Président Patrice Talon à l’effet d’obtenir leur soutien en vue d’une sortie de crise pacifique.