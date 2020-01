Décès de Kobe Bryant: Donald Trump et Barack Obama réagissent

Kobe Bryant, légende de la NBA n’est plus. Le basketteur a rendu l’âme dans la matinée du dimanche 26 janvier 2019 dans un accident d’hélicoptère à Calabas, dans le sud de la Californie. Après l’univers du football et du cinéma, le décès de Kobe Bryant a également retenti dans le monde politique.

Ils étaient 9 à bord de l’hélicoptère. A l’arrivée, personne n’a survécu. Kobe Bruyant(41 ans), sa fille Gianna Bryant(13 ans) et les sept autres sont passés de vie à trépas, creusant un vide profond dans les cœurs. Touché par l’annonce de la mort du basketteur, le président américain Donald Trump a réagi via son compte twitter. Le Patron de la Maison Blanche évoque « une terrible nouvelle ». A sa suite, son prédécesseur Barack Obama, grand amateur de basket a également rendu un hommage mérité à l’illustre disparu: « Kobe était une légende sur les parquets et commençait à l’être dans ce qui aurait été un second acte tout aussi fort », a-t-il déclaré.

Kobe Bryant, despite being one of the truly great basketball players of all time, was just getting started in life. He loved his family so much, and had such strong passion for the future. The loss of his beautiful daughter, Gianna, makes this moment even more devastating…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020

Kobe was a legend on the court and just getting started in what would have been just as meaningful a second act. To lose Gianna is even more heartbreaking to us as parents. Michelle and I send love and prayers to Vanessa and the entire Bryant family on an unthinkable day. — Barack Obama (@BarackObama) January 26, 2020

Né le 23 août 1978 à Philadelphie en Pennsylvanie et mort le 26 janvier 2020 à Calabasas en Californie, Kobe Bean Bryant, est un joueur de basket-ball américain ayant évolué dans la franchise NBA des Lakers de Los Angeles pendant vingt saisons, entre 1996 et 2016.