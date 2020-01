Davos: Donald Trump traite la jeune Greta Thunberg de « prophète de malheur »

Send an email

Le discours de Donald Trump au sommet de Davos était très attendu de tous les participants. Le commandant en chef américain s’est prononcé sur le climat et a décrié ceux qu’il appelle, les « prophètes de malheur » du climat.

Donald Trump est resté égal à lui-même en ce qui concerne le climat lors de son discours au Sommet de Davos. Il a appelé au rejet des « prédictions de l’apocalypse » et a déclaré que l’Amérique défendrait son économie. »Nous devons rejeter les éternels prophètes de malheur et leurs prédictions d’apocalypse », a martelé Donald Trump. Au sujet desdits prédictions, il n’a pas nommé la militante climatique, Greta Thunberg, qui était dans le public mais il est clair qu’il faisait allusion a elle et tous ceux qui pensent comme l’adolescente.

Considérée comme un « prophète de malheur » du climat, Thunberg s’est adressée aux dirigeants politiques affirmant que le monde « au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, est actuellement en feu », rapporte BBC. La destruction de l’environnement est au sommet de l’agenda du sommet annuel des décideurs mondiaux, qui se déroule dans une station de ski suisse.