Danse avec les stars: Clara Morgane et Maxime Dereymez très complices sur scène

Clara Morgane et Maxime Dereymez , partenaires de DALS se sont retrouvés sur la scène du César Palace. Maxime Dereymez a rejoint Clara Morgane sur la scène de son cabaret pour une danse torride.

Clara Morgane a obtenu de son partenaire de DALS, Maxime Dereymez une jolie surprise pour son anniversaire. Selon Closer, pour ses 39 ans, la jeune femme a reçu la visite surprise de ses camarades de Danse Avec Les Stars. Le média indique que ces derniers ont donc décidé de surprendre la jolie blonde en débarquant à son spectacle au César Palace à Paris. Et, cerise sur le gâteau: « Maxime Dereymez est également monté sur scène pour danser avec elle ».

Le duo a dansé sur le tube « All By Myself » de Céline Dion. Après le spectacle, Clara Morgan a exprimé son émotion et sa joie de pouvoir redanser avec Maxime. « Il est une rencontre chère à mon cœur et un artiste hors-pair. Il me fait vraiment un plaisir énorme en venant sur cette scène ce soir» a-t-elle affirmé. Ce qui est sûr, Clara Morgan a apprécié son cadeau d’anniversaire dont les images ont été dévoilées sur le compte Instagram de Linda Hardy.