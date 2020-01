Critiqué par les ivoiriens après la publication d’une vidéo, Claudy Siar s’explique

Send an email

Suite au décès tragique du jeune Ani Guibahi Laurent Barthélémy dans le train d’atterrissage d’un avion reliant Abidjan à Paris, le panafricaniste Claudy Siar a réagi sur sa page Facebook dans une vidéo. Incompris par les ivoiriens qui l’ont pris à partie sur la toile, Claudy Siar a décidé de faire des clarifications.

Depuis quelques jours, Claudy Siar est accusé par les ivoiriens d’avoir insulté le président Ouattara et son gouvernement. « À ces gens en mal d’existence sociale dont le pouvoir n’excède pas la durée de vie d’un post sur les réseaux sociaux, je répondrai par voie de presse ivoirienne. D’ailleurs, je n’ai donné aucune interview jusque-là. Je ne néglige jamais la calomnie. Qui ne dit mot consent » a t-il écrit. Pour lui, il suffisait à certains de ses détracteurs de venir sur sa page Facebook pour découvrir que la vidéo incriminée ne contient aucune parole insultante. « Mon hommage au garçon retrouvé mort dans le train d’atterrissage du vol Abidjan/Paris » a t-il titré avant de poursuivre: « des extrémistes nationalistes ivoiriens, se réclamant du pouvoir ( mais je ne le crois pas) disent que j’ai insulté le pays et me traitent d’esclave antillais ».

Après avoir invité ses détracteurs à relire sa publication, avant de pourvoir le juger, Claudy Siar exhorte les uns et les autres à prendre leurs responsabilités face au drame de la jeunesse sacrifiée…celle de condition modeste.