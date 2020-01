« Crisba ne peut pas prendre l’exemple de Grand P « , un internaute béninois tire la sonnette d’alarme

Un internaute béninois a tenu à avertir le chanteur Crisba à propos de la Kim Kardashian africaine Eudoxie Yao. Il aurait constaté une multiplication des publications exhibant les rondeurs et les courbes de la go bobaraba ivoirienne sur la page Facebook du chanteur béninois Crisba et s’inquiète pour l’étoile montante de la musique béninoise.

Serait-il une assistance à une personne en danger? Un internaute a décidé de voler à la rescousse de l’étoile montante de la musique béninoise Crisba qui semble-t-il, selon les propos de l’internaute, est sous le charme des rondeurs de Eudoxie Yao. Dans ses messages échangés avec My Addictive, l’utilisateur de Facebook dénommé « Zaf », demande à My Addictive de l’aider à faire part de ses inquiétudes au chanteur béninois Crisba. Pour Zaf, la proximité affective de son artiste et la Kim Kardashian africaine ajoutée aux publications qu’il juge effrénées des vidéos et photos de cette dernière sur la page Facebook de Crisba l’obligent à s’inquiéter pour lui.

« Je veux qu’il soit réveillé de son sommeil…Anikanin(Ndr: C’est quoi ça?)..Il ne peut pas prendre l’exemple de Grand P »…Une go orage qui ravage tout sur son passage », a entre autre écrit Zaf.

@eudoxieyao__ me fait atalakou ❤️😅#Bless sort dans quelques heures. Abonnez vous à ma chaîne YouTubehttps://www.youtube.com/channel/UChwCnIo-SSsI9WrdeC21NtgEt partagez la bonne nouvelle… #229wèla #Team221 #Team223 #Team241 #Team242 #Team243#Team224 #Team225 #Team226 #Team227 #Team228 #Team229 Publiée par CrisbaOfficiel sur Vendredi 10 janvier 2020

Sur les réseaux sociaux notamment Facebook, les commentaires vont bon train sur cette nouvelle actualité. Si d’autres marchent dans le même sciage d’idée que Zaf, d’autres en revanchent, estiment qu’il faut laisser le chanteur tranquille en ce qui concerne ses sujets d’amour; pourvu qu’il continue de travailler fort et serve aux internautes de très bonnes surprises musicales. Dans la foulée, d’autres préfèrent rimer la comédie à cette actualité: « Ne donnez pas conseil à un amoureux , il ira tout raconter à la fille », a commenté un internaute. Pour l’heure, Crisba n’a pas encore réagi à cette nouvelle affaire.