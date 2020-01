CPI: le régime Ouattara s’oppose au retour de Laurent Gbagbo en Côte d’Ivoire

Les avocats de l’Etat ivoirien dans l’affaire Laurent Gbagbo ont donné de la voix à travers un mémoire déposé devant la chambre d’appel de la CPI. Dans ce document, les avocats s’opposent à la demande de libération de l’ex-dirigeant ivoirien.

C’est un nouveau rebondissement que connait le procès marathon dans lequel est accusé le chef du Front populaire ivoirien. Dans un mémoire daté du mardi 21 janvier adressé à la chambre d’appel de la Cour pénale internationale, l’Etat ivoirien, par la voix des ses avocats estime « juste, équilibrée et proportionnée » la décision portant sur la restriction des libertés de l’ex-président. D’après les avocats Jean-Pierre Mignard et Jean-Paul Benoit, il serait normal de maintenir les conditions restrictives de liberté du natif de Gagnoa jusqu’au terme du procès.

La Côte d’Ivoire serait alors placée « dans la même situation troublée » que celle de 2011 si Gbagbo retrouve sa totale liberté avant l’issue finale, insistent-ils. Le collège d’avocats prévient que Laurent Gbagbo est poursuivi pour crimes contre l’humanité, et non « pour une infraction mineure de vol de pommes dans un verger ». Ce mémoire s’oppose à celui de Me Emmanuel Altit, conseil de l’ex-pensionnaire de la prison de Scheveningen qui avait exigé sa libération afin qu’il jouisse complètement de ses droits civils et politiques.

Probable candidat à présidentielle de 2020!

L’ancien dirigeant ivoirien, en liberté conditionnelle à Bruxelles en Belgique nourrit l’ambition de revenir sur la scène politique de son pays. Plusieurs observateurs soupçonnent sa candidature à la présidentielle d’octobre 2020. Chef incontesté de la gauche ivoirienne, il fut opposant de feu Félix Houphouët-Boigny avant d’accéder au palais présidentiel en 2000. Après deux mandats, la crise post-électorale de 2010-2011 lui a coûté son arrestation et son transfèrement à la CPI.